Le Canada était trop fort. Le duo suisse formé de Jenny Perret et Martin Rios repart avec la médaille d'argent de l'épreuve mixte des JO de Pyeongchang.

Les Suisses, dominés, se sont inclinés 10-3 face aux Canadiens au terme d'une finale manquée. Ils ont abandonné après le 6e des 8 ends.

PREMIÈRE MÉDAILLE POUR LA SUISSE ! Jenny Perret et Martin Rios s'octroient la médaille d'argent en Curling doubles mixtes - BRAVO ! #Allin4PyeongChang #TeamSUI pic.twitter.com/5847SjKLhn — Swiss Olympic Team (@swissteam) February 13, 2018

D'entrée de jeu, Perret la Seelandaise et Rios le Glaronais ont été mis sous pression par des Canadiens qui ont confirmé leur statut de grands favoris. Ce n'est pas pour rien que John Morris avait été sacré champion olympique en 2010 et champion du monde en 2008, en curling traditionnel (à 4). Sa partenaire Kaitlyn Lawes, championne olympique il y a quatre ans à Sotchi, à 4 toujours, affiche elle aussi un joli palmarès.

Les Suisses ont manqué leur finale mais repartent la tête haute. Pour cette grande première olympique du curling mixte, ils remportent la première médaille helvétique à Pyeongchang, la 6e dans l'histoire olympique du curling suisse, en 20 ans. Le seul or reste pour l'instant celui gagné par le Lausanne Olympique de Patrick Hürlimann à Nagano, en 1988.

«Dormir le plus longtemps possible et se battre comme des damnés pendant deux heures», telle était la devise affichée la veille par Martin Rios, après la demi-finale victorieuse contre les Athlètes olympiques de Russie. Mais Rios, justement, n'a pas été à la hauteur mardi en finale. Ce grand fan du Real Madrid s'est fait l'auteur d'un énorme raté dans le 3e end, sa pierre partant tout droit à côté de la cible. Les Canadiens, impeccables tout au long de la rencontre, pouvaient alors inscrire quatre points. La messe était dite.

Le Canada avait déjà battu les Suisses 7-2 dans le Round Robin..

Double mixte. Le podium: Or: Canada Kaitlyn Lawes/John Morris) Argent: SUISSE (Jenny Perret/Martin Rios) Bronze: Athlètes olympiques de Russie (Anastasia Bryzgalova/Aleksandr Krushelnitckii) (ATS/nxp)