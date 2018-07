Daniela Ryf a survolé les Championnats d'Europe d'Ironman à Francfort. La Soleuroise a relégué l'Américaine Sarah True à près d'une demi-heure (26'35''). L'Australienne Sarah Crowley a complété le podium de la course, avec plus de 32 minutes de retard sur la ligne d'arrivée. Les Allemandes Anne Haug (4e, +35'22'') et Katja Konschak (5e, +57'27'') ont décroché l'argent et le bronze des Européens.

A performance for the ages. With a time of 8:38:44, @danielaryf is your new Mainova IRONMAN European Champion! ???? #IMEUChamps pic.twitter.com/i0rUHY6FvF — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) 8 juillet 2018

Il n'aura fallu que 8 heures 38 minutes et 44 secondes à Daniela Ryf pour boucler 3,8 km de natation, 185 km de vélo et 42,195 km de course à pied. Son temps lui a permis d'établir un nouveau record du parcours (amélioré de plus de 9 minutes). Cela dit, le tracé avait été réduit de 5 kilomètres sur le secteur cycliste dimanche.

Dans le Top 10 chez les hommes

Déjà triple championne du monde, la Suissesse a décroché sa première couronne européenne. Sa prestation lui aurait permis de terminer à la 7e place chez les messieurs. Le meilleur Suisse Philipp Koutny (6e en 8h32'13'') l'a ainsi devancée de quelques minutes. (nxp)