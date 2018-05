Derrière les paillettes, des discriminations, des heures de travail à rallonge et une soirée avec les VIP: des pom-pom girls ont révélé les pratiques douteuses de plusieurs équipes de football américain aux Etats-Unis.

Dans des témoignages publiés dans le New York Times, des membres de l'équipe des pom-pom girls des Redskins de Washington ont raconté les dessous d'un séjour d'une semaine dans un hôtel huppé et réservé aux adultes, en 2013 au Costa Rica. D'autres, ayant travaillé pour les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Dolphins de Miami, ont récemment porté plainte contre leurs ex-employeurs pour discrimination.

Topless photo shoots in front of male sponsors and an uneasy night out: Redskins cheerleaders describe an overseas trip that crossed the line https://t.co/JqO6NmbWzR