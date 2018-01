Il est méconnaissable Didier Cuche sous une moustache factice, une grosse barbe et des faux sourcils. En effet, l'ancien champion de ski s'est déguisé en débutant pour mieux piéger des moniteurs afin de créer le buzz pour le compte d'un célèbre sponsor suisse.

Dans une vidéo filmée en caméra cachée et publiée sur YouTube ce 8 janvier, le Neuchâtelois, ancien champion du monde, médaillé olympique et qui a été recompensé de plusieurs globes de cristal, tient à peine sur ses skis, passe péniblement un piquet sur une piste à peine pentue et finit même par chuter lourdement dans la neige.

Il faut le slalom géant final pour que le« touriste français» se mette enfin à skier pour de vrai et à révéler son identié via son célèbre «ski-flip». (nxp)