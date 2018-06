Il n'entraîne plus son neveu, mais ça n'empêche pas Toni Nadal de mettre en garde «Rafa» avant son match face à l'Allemand Maximilian Marterer, pour la première fois en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem, à 22 ans. «Il y a quelques années, le tournoi de Stuttgart avait organisé un événement avec de jeunes joueurs pour découvrir le futur Boris Becker et c'est lui qui avait gagné», se souvient Toni Nadal. «Il a énormément progressé depuis. C'est un joueur difficile à affronter car il frappe très fort dans la balle et donne peu de rythme. Il sert très bien. Il ne contrôle peut-être pas toujours très bien les échanges mais il joue très vite», décrit-il à propos du 70e mondial. Le roi de Roland-Garros est prévenu. (afp/nxp)