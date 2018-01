Novak Djokovic a jugé «exagérés» mardi des articles de la presse britannique datées de lundi selon lesquels il aurait appelé à la création d'un syndicat afin d'améliorer la rémunération des joueurs lors d'une réunion tenue avant l'Open d'Australie.

«J'ai vu que certains d'entre vous ont écrit des histoires un peu exagérées. Vous avez mis les choses hors de leur contexte. J'ai été dépeint comme quelqu'un d'avide, qui demande plus d'argent et souhaite un boycott», a déclaré le Serbe aux journalistes après sa victoire au premier tour contre l'Américain Donald Young.

Djokovic in his press conference: "I saw that some of you have written a story that has been a little bit exaggerated. You've taken things out of the context. But not much of what you have wrote is true."