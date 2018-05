«J'ai une grande motivation et toujours de très hauts objectifs», a déclaré Novak Djokovic à Belgrade. Le Serbe, ancien no 1 mondial, a accumulé les contre-performances depuis sa rentrée mi-mars après une opération du coude en février. Mais il ne semble pas découragé.

«Je crois que les choses reviendront à leur place très rapidement et j'espère faire de meilleurs résultats dans les semaines qui suivent», a expliqué Djokovic (30 ans). Il avait convoqué la presse à Belgrade pour assister à son entraînement, alors que se profile Roland-Garros (21 mai-10 juin), où il a signé sa dernière victoire en Grand Chelem, en juin 2016.

«Nous avons pour l'instant fait des plans jusqu'à la fin de saison sur terre battue, c'est-à-dire encore trois tournois avec au bout Roland-Garros», a encore précisé le Serbe, de nouveau entraîné depuis avril par son ancien coach Marian Vajda, celui de tous les succès.

68 titres sur le circuit

En quatre tournois depuis son retour, «Nole» a perdu deux fois au 1er tour, à Indian Wells puis à Miami, et ses résultats lors de ses deux premiers tournois sur terre battue de la saison, à Monte-Carlo puis Barcelone, n'ont pas été reluisants: défaite en 8es au pied du Rocher face à Dominic Thiem après une baisse de régime au 3e set, puis dès le 1er tour à Barcelone face au très modeste slovaque Martin Klizan.

En guise d'explication à ces piètres performances, l'homme aux 68 titres sur le circuit dont 12 levées du Grand Chelem a estimé qu'il avait recommencé à jouer «trop tôt». «J'ai fait une erreur parce que je n'étais pas prêt physiquement», a avoué le Serbe, qui s'est cependant réjoui de ne plus avoir mal à son coude opéré, «la meilleure nouvelle» selon lui. Cette blessure au coude droit l'avait contraint à zapper la seconde moitié de la saison 2017 et «Nole», no 1 mondial encore en novembre 2016, est retombé depuis au 12e rang. (si/nxp)