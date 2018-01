Le Serbe Novak Djokovic s'est déclaré «très très heureux» après son match de rentrée, après six mois d'absence, qu'il a remporté facilement 6-1, 6-4 face à un Dominic Thiem (N.5 mondial) mercredi à Melbourne dans le cadre du Kooyong Classic.

«Je ne veux pas être trop confiant, mais je suis très très heureux de la manière dont ça s'est déroulé aujourd'hui», a déclaré Djokovic, qui a régné sans partage sur le tennis mondial d'août 2014 à novembre 2016.

«Je me sens très bien», a ajouté l'ancien N.1 mondial après sa victoire, certes obtenue dans un tournoi sans enjeu et face à un Autrichien fraîchement arrivé et à peine rétabli d'un virus l'ayant contraint à déclarer forfait vendredi dernier avant sa demi-finale à Doha.

«J'étais impatient de rentrer sur le court», a poursuivi «Djoko» qui, blessé au coude, n'avait plus joué depuis son quart de finale perdu contre le Tchèque Tomas Berdych en juillet dernier.

«Je ne dirais pas que je suis à 100%»

«J'avais en face de moi un adversaire de valeur, un bon test pour moi pour savoir où j'en suis. Ça a bien marché», s'est néanmoins réjoui le Serbe, 30 ans et vainqueur de 12 tournois du Grand Chelem.

(à propos de son coude) «Je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai la chance d'être ici, j'espère que tout ira bien dans les quatre/cinq prochains jours et que je serais prêt pour l'Open» d'Australie ((15-28 janvier), a ajouté un champion aujourd'hui redescendu à la 14e place mondiale, qui a déjà remporté six fois cette première levée du Grand Chelem.

«Je ne dirais pas que je suis à 100%, je ne pourrais le dire que quand j'aurais les sensations d'un véritable tournoi. L'idéal aurait été que je dispute un autre tournoi avant le début de l'Open» d'Australie, a cependant nuancé celui qui a joué contre Thiem avec un bandage à un coude encore douloureux la semaine dernière, ce qui l'avait contrait à faire l'impasse sur les tournois d'Abou Dhabi et de Doha. (ats/nxp)