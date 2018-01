Novak Djokovic (no 14) a survécu au double test subi jeudi à Melbourne. Le sextuple champion de l'Open d'Australie est venu à bout de Gaël Monfils (ATP 39) en quatre sets au 2e tour, sous une chaleur écrasante.

Le Serbe s'est imposé 4-6 6-3 6-1 6-3 devant le Français, qui faisait figure d'épouvantail dans le tableau masculin après son sacre à Doha. Mais ce choc tant attendu n'en fut pas vraiment un, la faute à des conditions de jeu inhumaines: le thermomètre flirtait en effet avec les 40 degrés jeudi après-midi à Melbourne.

Monfils s'engueule avec les officiels et quitte le court. L'arbitre tient Novak au jus. La tête de Novak = wtf — Carole Bouchard (@carole_bouchard) 18 janvier 2018

Monfils a eu chaud

Cette partie avait pourtant démarré de la pire des manières pour Novak Djokovic, qui perdait ses deux premiers jeux de service pour se retrouver mené 0-3 après avoir commis quatre double fautes. Il recollait à 3-3, mais lâchait à nouveau son engagement dans la foulée pour céder logiquement la première manche.

Novak Djokovic - qui a fêté jeudi sa 15e victoire en 15 duels face à Gaël Monfils - s'est toutefois ressaisi à l'entame du deuxième set. Et Gaël Monfils a semblé, dans le même temps, de plus en plus gêné par la chaleur harassante. Il s'est plaint à l'arbitre, parlant de conditions «inhumaines», mais les organisateurs n'ont pas décidé de fermer le toit. Le Vaudois d'adoption était d'ailleurs nettement dominé dans la deuxième et, surtout, dans la troisième manche.

Thiem a souffert

Gaël Monfils trouvait un second souffle dans le quatrième set, mais était incapable de convertir l'une des quatre balles de break qu'il se procurait dans un interminable cinquième jeu long de 10'. Le Parisien craquait finalement dans le huitième jeu, offrant le break décisif à son adversaire sur une grossière faute de revers. Novak Djokovic concluait dans la foulée, sur sa quatrième balle de match, gagnant le droit d'affronter le gaucher espagnol Albert Ramos-Viñolas (no 21) samedi.

Dominic Thiem (no 5) a souffert plus longtemps encore pour se hisser au 3e tour. L'Autrichien a remonté un handicap de deux sets face à l'Américain Denis Kudla (ATP 190), battu 6-7 (6/8) 3-6 6-3 6-2 6-3 après 3h48' de jeu. «C'est seulement la deuxième fois que je remonte de deux sets à zéro. C'était dur, surtout dans cette chaleur», a déclaré Thiem, qui affrontera le gaucher français Adrian Mannarino (no 26) au tour suivant.

