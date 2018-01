Dominique Aegerter a lancé un crowdfunding (financement participatif) pour financer une partie de sa saison en Moto2. Le pilote bernois espère lever une somme de 200'000 francs pour aider son team, Kiefer Racing. «C'est le plus grand projet de crowdfunding jamais entrepris par un sportif suisse», a expliqué Aegerter sur les réseaux sociaux. L'argent récolté servira à couvrir une partie des frais qu'entraîne la course, comme l'essence, les pneus, les déplacements ou encore la location de circuits ou de soufflerie. «Je n'ai jamais abandonné l'espoir cet hiver de pouvoir continuer à courir. Mais j'ai aussi besoin du soutien des fans et de leur esprit de compétition, afin d'entamer la saison dans les meilleures conditions», a-t-il indiqué dans un message sur Instagram. «La Suisse a une incroyable tradition dans les sports motorisés et je veux poursuivre cette histoire avec le soutien des fans suisses», a-t-il encore dit. Les personnes intéressées ont l'occasion de choisir entre une multitude de produits ou de projets pour aider Aegerter, sur la page www.ibiy.ch/domi77. Cela va du selfie envoyé par le pilote à une soirée chez un brasseur de bière, en passant par un duel en karting avec lui, un billet VIP pour le Grand Prix de Valence ou des gants et bottes signés. L'équipe qui fait rouler le pilote bernois a été durement secouée en octobre par le décès soudain de Stefan Kiefer, l'un des deux propriétaires de la structure. Un projet de rachat par un investisseur anglais soutenu par des Russes a échoué récemment. Kiefer Racing n'alignera dès lors qu'une moto en 2018, au lieu de deux. Aegerter pilotera une KTM. (ats/nxp)