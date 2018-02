La viande de chien, que les autorités sud-coréennes souhaitaient interdire pendant la durée des jeux Olympiques de Pyeongchang (9-25 février), continue d'être servie dans plusieurs restaurants de la région, a reconnu un responsable mardi.

Les autorités locales ont demandé aux douze restaurants du comté de Pyeongchang servant du chien de ne plus faire figurer la viande rouge sur leurs menus, en échange de subventions, mais seuls deux ont accepté, a indiqué Lee Yong-bae, un responsable du gouvernement local. «On a reçu beaucoup de plaintes de restaurateurs comme quoi cela menace leur gagne-pain», a-t-il expliqué. «Certains d'entre eux ont remplacé le chien par du porc et ont vu leurs ventes s'écrouler. Ils sont donc revenus à la vente de chien.»

