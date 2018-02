Parfois, je trouve que la vie est bien ironique. Lors de ma dernière chronique du 31 décembre, je vous faisais part de l’importance de penser à soi pour arriver à percer dans le sport d’équipe. Oui, le basketball est un sport où le collectif doit toujours être la finalité, mais, sans une attitude autocentrée, la réussite me paraît peu probable, voire irréaliste.

Quelques jours après ce texte, je me suis blessé lors d’une rencontre à Charlotte, face aux Hornets. Un arrachement du ligament collatéral tibial du genou droit pour être exact. L’intervention chirurgicale a eu lieu à la mi-janvier et ma saison est d’ores et déjà terminée. Me voilà donc en pleine rééducation avec plein de temps pour «penser à moi». Pour être honnête avec vous, je n’ai actuellement pas vraiment envie de penser à cela. Ni d’en parler d’ailleurs. J’espère que vous me comprendrez.

Depuis cet accident, de nombreux témoignages du coach et de mes coéquipiers parlent de mon rôle de leader dans le vestiaire. Et cela me fait forcément chaud au cœur. Depuis mes débuts en NBA, je me suis efforcé d’être le coéquipier modèle. Peut-être trop au détriment de ma carrière? Possible. Mais toujours est-il que c’est dans ces moments de doute que tu peux te rendre compte de l’impact que tu as sur les autres.

Depuis le début de la saison, nous avons un jeune, Donovan Mitchell, qui réalise une entrée fantastique dans la ligue. Et ce n’est pas rare de le voir demander des conseils aux joueurs plus anciens. Avec mon expérience, je fais forcément partie des gens vers qui il a l’habitude de se tourner. De le voir mûrir jour après jour, match après match, cela me ramène à ma première année dans la ligue et je me dis que le comportement des rookies évolue terriblement vite depuis une décennie.

Je ne sais pas comment je me comportais lors de mon arrivée dans la ligue. Je n’ai évidemment pas ce recul nécessaire. Mais, au fur et à mesure de ma carrière, je vois de plus en plus de «gamins» débarquer avec une assurance impressionnante. Cela pourrait paraître pour de l’arrogance de leur part. Mais je crois que ce n’est pas cela. C’est simplement que les mentalités évoluent et c’est leur façon de s’exprimer.

La déférence que je pouvais avoir pour les vétérans de mon équipe ne semble plus être aussi grande aujourd’hui. Est-ce un problème? Je ne pense pas. N’allez pas croire que je berce dans le «c’était mieux avant». Non, ce n’était pas mieux. Je suis juste surpris (en bien) de voir la facilité avec laquelle une alchimie peut se créer avec quelqu’un de 21 ans qui se comporte avec un «ancien» comme avec ses potes.

Depuis deux semaines, je dois encore plus qu’avant jouer ce rôle de mentor pour mes coéquipiers et forcément pour Donovan. Non pas que cela m’embête. Bien au contraire. Mais je dois bien vous avouer qu’il manque quelque chose à mon quotidien depuis ce match à Charlotte. (Le Matin)