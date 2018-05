Karolina Pliskova, numéro 6 mondiale, s'est déclarée dans la presse pragoise de lundi favorable à une sanction à l'encontre d'arbitres dans le cas où une erreur de leur part aurait une incidence sur le résultat d'une partie.

«Je pense que les punitions devraient être appliquées aussi pour les arbitres», a déclaré l'ex-numéro 1 mondiale dans les colonnes du site internet du journal Dnes. «Nous (les joueuses, ndlr) sommes punies pour tout: pour chaque mot, le jet de raquette, le coaching, le temps. Et l'arbitre peut terriblement influencer le match», a-t-elle poursuivi.

