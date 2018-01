Présent pour la dixième fois en quarts de finale à Melbourne, Rafael Nadal retrouve ce matin Marin Cilic (no 6). Pour le numéro 1 mondial, il s'agit de son premier choc face à un top 10 en Grand Chelem depuis sa finale remportée en juin dernier à Roland-Garros face à Stan Wawrinka.

La première manche démarrait timidement entre les deux joueurs. Dans le sixième jeu, Rafael Nadal galvaudait cinq balles de break avant d'en sauver une sur le jeu suivant. C'est dans ce fameux septième jeu que le Majorquin prenait le service de Marin Cilic, sur une faute directe du Croate en coup droit décroisé. Le numéro 1 mondial ne tremblait pas au moment de boucler le set à 6-3 sur sa troisième occasion.

Dans le deuxième set, Rafael Nadal faisait le break pour mener 3-2 sur une double faute de Marin Cilic, énervé d'avoir récolté un avertissement pour avoir pris trop de temps pour servir. Piqué au vif, le Croate reprenait tout de suite le service de l'Espagnol sur un immense retour qui lui donnait son premier break du match (3-3). Avant de réaliser le double break deux jeux plus tard pour conclure cette deuxième manche 6-3!

#AusOpen Cilic to Asderaki: "Did I really go over 25 seconds? And him?"