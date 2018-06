Un homme tout neuf. Embourbé dans un guêpier mercredi, Rafael Nadal semble avoir retrouvé toute sa vista jeudi. Le numéro 1 mondial, mené 4-6 5-3 (30-15) par l'Argentin Diego Schwartzman, a remporté les deux points pour égaliser à un set partout lors de la reprise de son quart de finale, peu après midi. Mieux, il a réalisé le double break dans une troisième manche à sens unique pour l'emporter 6-2.

12-1 Nadal in reprease from yesterday. Schwartzman needs a fantastic lob to stop the Rafa moment #RG18