Vainqueur de Gaël Monfils dans la canicule puis de l'Espagnol Albert Ramos Vinolas malgré une douleur au fessier qui l'a contraint à appeler le soigneur sur le court, Novak Djokovic fait face à un nouveau match test ce matin à l'Open d'Australie. Le Serbe est opposé à Chung Hyeon, qui a éliminé l'Allemand Alexander Zverev samedi en cinq sets.

Le sextuple vainqueur du Grand Chelem australien a pris un départ cauchemardesque. Rapidement mené 4-0 dans la première manche, Novak Djokovic a profité de la baisse de régime de son adversaire pour refaire son retard et forcer un tie-break. Mais le Sud-Coréen s'est bien repris dans le jeu décisif.

1h08' of play in that first set. Comng back from 0-4. And Djokovic loses the plot a bit in the TB. 7-6(4) Chung.