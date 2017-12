Fabian Frei (28 ans) revient en effet au bercail, puisqu'il s'est engagé jusqu'en 2022 avec un FCB qu'il avait quitté en 2015 pour se frotter à la Bundesliga.

Frei, formé puis révélé sur les bords du Rhin, portait depuis deux saisons et demi le maillot de Mayence. Mais le milieu de terrain n'a pas tout à fait rencontré le succès espéré en Allemagne, n'ayant au total disputé que 53 matches de championnat depuis son transfert.

Le Thurgovien, international à douze reprises, était un des enfants chéris du public du Joggeli du temps où les stars rhénanes s'appelaient Alexander Frei, Marco Streller, Benjamin Huggel, Xherdan Shaqiri ou encore Valentin Stocker. Avec Bâle (entre 2007 et 2015 à l'exception de deux exercices en prêt à Saint-Gall), le vice-champion d'Europe espoirs (2011) a remporté cinq titres de champion (2008 puis de 2012 à 2015) et deux fois la Coupe de Suisse (2008 et 2012).

Frei a également participé à quelques-unes des campagnes européennes les plus abouties du FCB, notamment celles de 2011/12 et 2014/15 qui avaient vu les Bâlois atteindre les 8es de finale de la Ligue des champions, ou encore celle de 2012/13 qui ne s'était terminée qu'en demi-finale de l'Europa League face à Chelsea.

Le recrutement du milieu de terrain colle à merveille avec la philosophie du nouveau directoire rhénan, dont la politique consiste à miser sur des figures emblématiques de la région pour encadrer les jeunes les plus prometteurs du centre de formation. Une politique sportive placée sous la responsabilité du directeur technique Marco Streller.

«Nous connaissons tous les immenses qualités de Fabian Frei, se réjouit justement l'ancien avant-centre. En bon stratège, il est créatif, il sait lire le jeu, il est dangereux devant le but tout en travaillant à l'équilibre défensif. Je ne peux que me réjouir qu'un joueur de ce niveau - qui plus est un ancien coéquipier - soit à nouveau chez nous.» (ats/nxp)