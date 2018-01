Roger Federer et Stan Wawrinka sont programmés en «night session» jeudi à Melbourne. Le Bâlois affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff aux alentours de 21 heures (11 heures en Suisse) sur la Rod Laver Arena. Quant au Vaudois, il rencontrera à la même heure sur la Margaret Court Arena l'Américain Tennys Sandgren.

I’m a Federer fan and I think Djokovic-Monfils match should have been in the night session. #tennis #ausopen @AustralianOpen

Why the fuck did you not put Djokovic vs Monfils on the night session? We pay more for the night session. Federer comfortably winning in straight sets is boring.