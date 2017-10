Roger Federer sera présent au rendez-vous des quarts de finale à Shanghaï. Le no 2 mondial n'a laissé aucune chance à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (ATP 41), battu 6-4 6-2 en 61' jeudi au 3e tour de l'avant-dernier Masters 1000 de la saison. Il se frottera vendredi à Richard Gasquet (ATP 31), tombeur en trois sets de son compatriote Gilles Simon (ATP 47) en 8e de finale.

