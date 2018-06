Après un bon break, Roger Federer va reprendre sa place sur le circuit à Stuttgart pour son premier tournoi sur gazon de l'année. Le no 2 mondial sera opposé au 2e tour à Mischa Zverev (ATP 64) ou à un qualifié.

Si le Maître passe ce premier écueil, et il mène 5-0 face à Zverev, il pourrait retrouver le Canadien Denis Shapovalov en quarts de finale. Le Bâlois n'a jamais remporté ce tournoi allemand et il avait perdu l'an dernier au 2e tour et pour son premier match face à Tommy Haas. Cela ne l'avait pas empêché de remporter son 8e Wimbledon quelques semaines plus tard. (si/nxp)