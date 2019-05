Pour ce deuxième match test contre les Lettons, Patrick Fischer a laissé au repos la paire défensive Frick/Fora ainsi que les attaquants Ambühl, Rod et Müller. Surnuméraires la veille lors de la victoire 4-1 à Herisau, Riat, Bertaggia ainsi que les deux défenseurs Kreis et Glauser ont obtenu une dernière chance de faire valoir leurs qualités.

Quatre joueurs doivent partir

Le sélectionneur national a finalement annoncé sa liste définitive de 25 joueurs directement après la rencontre: le centre Kurashev (19 ans) et le défenseur Moser (18 ans) ont su préserver leurs chances et ont été retenus pour les Mondiaux en Slovaquie. Par contre, Samuel Kreis (Bienne), Andrea Glauser (Langnau), Marco Müller (Ambri) et Denis Hollenstein (ZSC Lions) ont été retranchés.

Samedi en fin de journée à Weinfelden, les Suisses ont ouvert la marque en supériorité numérique. Parfaitement servi par Hischier à 5 contre 3, Praplan a trouvé la faille d’une reprise directe (15e, 1-0). Moser a inscrit le 2-0 en exploitant un rebond consécutif à un tir de Praplan (50e).

Bons en défense

Défensivement, les hommes de Patrick Fischer ont globalement rempli leur mission, n’accordant que peu d’occasions de marquer à leur adversaire. Offensivement, la sélection helvétique a par contre été moins tranchante que la veille à Herisau. En fin de match, lorsque Fischer a testé diverses combinaisons dans ses lignes offensives, les automatismes ont logiquement manqué.

Le prochain grand rendez-vous aura lieu samedi prochain à Bratislava. L’équipe de Suisse effectuera son entrée en lice aux Mondiaux face à l’Italie. Le dimanche, elle affrontera la Lettonie.

La sélection pour les Mondiaux:

Gardiens: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Berne), Robert Mayer (Genève-Servette).

Défenseurs: Raphael Diaz (EV Zoug), Michael Fora (Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Roman Josi (Nashville Predators), Romain Loeffel (Lugano), Janis Moser (Bienne), Yannick Weber (Nashville Predators).

Attaquants: Andres Ambühl (Davos), Alessio Bertaggia (Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne), Kevin Fiala (Minnesota Wild), Gaëtan Haas (Berne), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (Lugano), Philipp Kurashev (Québec Remparts, LHJMQ), Lino Martschini (EV Zoug), Simon Moser (Berne), Vincent Praplan (Springfield Thunderbirds, AHL), Damien Riat (Bienne), Noah Rod (Genève-Servette), Tristan Scherwey (Berne).

Suisse – Lettonie 2-0 (1-0 0-0 1-0)

Güttingersreuti, Weinfelden. 2840 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Stricker, Hebeisen, Kaderli et Wüst.

Buts: 15e Praplan (Hischier/ 5 c 3) 1-0, 50e Moser (Praplan, Haas) 2-0.

Suisse: Genoni; Loeffel, Genazzi; Weber, Josi; Diaz, Moser; Glauser, Kreis; Bertaggia, Bertschy, Scherwey; Fiala, Hischier, Moser; Praplan, Haas, Hollenstein; Martschini, Kurashev, Hofmann; Riat. Entraîneur: Fischer.

Lettonie: Grigals; Cibulskis, Galvins; Sotnieks, Freibergs; Siksna, Zile; Balinskis, Kulda; Jaks; Andersons, Batna, Marenis; Dzierkals, Meija, Gegeris; Balcers, Abols, Kenins; Ri. Bukarts, Indrasis, Ro. Bukarts. Entraîneur: Hartley.

Notes: La Suisse sans Ambühl, Berra, Fora, Frick, Müller ni Rod (surnuméraires). Temps mort demandé par la Lettonie (60e). La Lettonie sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’08 à la fin du match).

Pénalités: 1 x 2’ contre la Suisse, 5 x 2’ contre la Lettonie.

(nxp)