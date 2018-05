La pluie a encore joué les trouble-fête lors la quatrième journée du Geneva Open. Fabio Fognini a bouclé son 8e de finale à 21h05, avant l'entrée en lice de Stan Wawrinka!

Montée en puissance

Tête de série no 2 et favori du tournoi, Fabio Fognini (ATP 19) a démontré qu'il n'était pas venu dans la Cité de Calvin pour y faire de la figuration. L'imprévisible Italien, sacré à Gstaad l'été dernier, aurait pu «balancer» après la perte du premier set face à Noah Rubin (ATP 204). Il n'en fut rien. «Fogna» est monté en puissance dès l'entame de la deuxième manche pour s'imposer 6-7 (5/7) 6-2 6-2 devant le qualifié américain.

Fabio Fognini, qui a bénéficié comme Stan Wawrinka d'une invitation pour ce Geneva Open, se mesurera en quart de finale à l'Américain Tennys Sandgren (ATP 55). Quart de finaliste surprise du dernier Open d'Australie, ce dernier n'a laissé aucune chance au Bosnien Mirza Basic (ATP 82), écrasé 6-3 6-2 en 51' dans le premier match disputé sur le Court central.

Victoire de Seppi

Le premier qualifié du jour fut Andreas Seppi (ATP 51), qui n'a dû disputer que quatre jeux sur le court no 1 pour décrocher son ticket pour les quarts de finale: son affrontement avec l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 281), battu 7-5 6-3, avait été interrompu mardi en raison de la pluie alors que le score était de 7-5 3-2. L'Italien retrouvera vendredi l'Allemand Peter Gojowcyzk (ATP 49), qui avait sorti David Ferrer (ATP 42) la veille.

Querrey et Pella s'échauffent, en vain...

A noter par ailleurs que la tête de série no 1 Sam Querrey (ATP 13) et Guido Pella (ATP 81), qui auraient dû ouvrir les feux mercredi selon un programme révisé en début d'après-midi, en découdront finalement jeudi... L'Américain et l'Argentin ont été «victimes» de la nouvelle mouture du programme voulue par le juge-arbitre, dont la décision est tombée vers 17h.

Sam Querrey et Guido Pella avaient pourtant foulé le Court central quelque deux heures plus tôt, mais leur échauffement avait été stoppé par une averse. Le vainqueur de leur duel devra donc disputer un deuxième match jeudi, face au gagnant du 2e tour entre Steve Johnson (ATP 47) et Lukas Rosol (ATP 286). Les autres quarts de finaliste seront donc mieux lotis jeudi au cours d'une journée qui sera également marquée par le grand retour du soleil. (ats/nxp)