Fribourg battu à Davos (5-6) et Lausanne qui s'est incliné à domicile contre Lugano (3-6) ont fait une mauvaise affaire dans la course aux play-off de National League. Au contraire de Langnau vainqueur de Kloten (1-0) lors de la 41e journée.

Une course aux play-off qui ne concerne plus le leader Berne, premier qualifié alors qu'il ne jouait même pas vendredi.

Lausanne a laissé filer une occasion de plus de revenir sur Genève-Servette et Fribourg-Gottéron. Les Vaudois ont payé un mauvais premier tiers-temps (1-3). Ils ont d'abord encaissé deux buts en une minute avant la mi-match d'un tir du poignet de Julien Vauclair et de Bürgler laissé seul au milieu de la défense. Le Suédois Junland a bien égalisé mais 45'' plus tard, Brunner redonnait deux buts d'avance aux Tessinois après une belle combinaison à 5 contre 4 (14e).

Le tournant du match s'est peut-être déroulé à la 43e minute quand Kneubuhler s'est présenté seul devant Merzlikins sans le battre. Le score était alors de 2 à 3. Les hommes d'Yves Sarault n'ont jamais pu revenir à la hauteur des Luganais. Après le 3-4 de Ryser, Junland a commis une erreur incompréhensible en relançant directement dans l'axe.

Bürgler n'a pas laissé passer l'occasion d'inscrire son premier triplé de la saison. Fribourg-Gottéron semblait avoir fait le plus dur lorsque Rathgeb et Stalder ont retourné le score de 1-2 à 3-2 en 11'' (!) à la mi-match. Las, les Fribourgeois ont singulièrement manqué de rigueur défensive. Ils ont encaissé deux buts en infériorité numérique. Ils sont, certes, restés dans le match mais le portier davosien Gilles Senn y est pour beaucoup suite à plusieurs grossières erreurs. Ce samedi, les hommes de l'entraîneur French livreront un match à fort enjeu contre Genève-Servette son voisin au classement.

Langnau reste dans la course aux play-off. Les hommes de Heinz Ehlers ont une nouvelle fois gagné avec le minimum vital, 1-0 comme la semaine dernière à Lausanne.

C'est le troisième blanchissage de suite pour les Emmentalois avec Punnenovs dans la cage cette fois-ci. C'est un but du Finlandais Elo après 79'' de jeu qui a donné la victoire aux Bernois.

Bienne a concédé sa première défaite dans le temps réglementaire sous la conduite de leur nouvel entraîneur Antti Törmänen (2-1 sur la glace des Zurich Lions). Pourtant les Seelandais se sont retrouvés en position favorable avec l'ouverture du score de Marco Pedretti en supériorité numérique (19e). Mais à la mi-match, le défenseur Kevin Klein a rendu la pareille aux Seelandais à 5 contre 4 (31e). C'est encore avec un joueur de plus que Patrik Suter a donné la victoire aux Lions sur un assist du revenant, Robert Nilsson.

Zoug a facilement défendu sa deuxième place face à Ambri-Piotta (7-3) avec le tout nouveau quadragénaire Josh Holden, qui remplaçait Roe, blessé. Raphael Diaz a réussi un doublé en 69''. (ats/nxp)