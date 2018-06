Le Costa Rica, quart de finaliste du Mondial 2014 et troisième adversaire de la Suisse à la Coupe du monde 2018 (27 juin), a convaincu en match de préparation contre l'Irlande du Nord. La Sele s'est imposée 3-0 à San Jose en montrant un beau visage.

Les Ticos ont largement dominé une Irlande du Nord privée de Mondial par la Suisse lors de l'anxiogène barrage de novembre dernier. Si le jeu costaricien semble souvent être sans éclat, l'ensemble laisse tout de même une impression de sérieux qui force le respect.

Balles arrêtées

C'est Johan Venegas, l'avant-centre de Saprissa, qui a ouvert le score à la 30e après un corner de Joel Campbell dévié par Giancarlo Gonzalez. Puis Campbell - le meilleur Tico sur le terrain - a doublé la mise à la 46e, après un bon travail de Venegas. L'entente entre l'attaquant et le milieu offensif du Betis Séville est évidente.

