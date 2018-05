Elia Viviani a remporté la 3e étape du Giro, qui s'est conclue à Eilat, en Israël. Déjà victorieux la veille sur la 2e étape, l'Italien de l'équipe Quick Step s'est imposé une nouvelle fois au sprint pour cueillir son 3e succès d'étape en tout sur le Giro, trois ans après le premier.

Meanwhile in Israel, Viviani superb again although Sam Bennett very canny in his sprint to take third stage of #Giro101. Modolo second for EF Education pic.twitter.com/Yo4nGo4dym