Golden State a fait un grand pas vers un troisième titre de champion NBA en quatre ans en s'imposant 110 à 102 sur le parquet de Cleveland. Les Warriors, sacrés en 2015 et 2017, mènent trois victoires à zéro et peuvent remporter le titre dès vendredi s'ils s'imposent dans le match no 4, toujours à Cleveland.

La franchise d'Oakland a pourtant très mal débuté la rencontre et comptait déjà douze points de retard face à des Cavaliers très agressifs avant la fin de la 1re période. Mais Kevin Durant a relancé son équipe et a fait oublier la cauchemardesque prestation de Stephen Curry, limité à onze points, avec des calamiteux 3 sur 16 au tir et 1 sur 10 à trois points. Durant, meilleur joueur de la finale 2017, a fini la rencontre avec 43 points, nouveau record personnel en play-offs.

La star de Cleveland LeBron James a inscrit de son côté 33 points et s'est offert un «triple double» (trois catégories des statistiques à dix unités) avec 10 rebonds et 11 passes décisives. Mais il a souffert face au marquage de JaVale McGee et d'Andre Iguodala, qui, touché à la jambe gauche, avait manqué les cinq précédents matches de son équipe.

C'est la deuxième année consécutive que Cleveland est menée 3 à 0 en finale, une première dans l'histoire de la NBA. Les Cavaliers qui disputent leur quatrième finale de suite, s'étaient inclinés 4 à 1 en 2017. (ats/nxp)