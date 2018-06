Golden State ne se trouve plus qu'à deux victoires du titre en NBA. Les Warriors ont dominé Cleveland 122-103 dimanche, pour mener 2-0 dans cette finale (best of 7). Après une première victoire dans la douleur jeudi dernier (124-114 après prolongation), la franchise californienne a toujours fait la course en tête durant cet acte II. Elle a pu s'appuyer sur Stephen Curry qui, avec un festival à trois points, a éclipsé LeBron James.

«Chef Curry» s'est régalé durant cette rencontre: il a marqué neuf paniers à trois points, nouveau record dans un match d'une finale NBA, et a délogé de la deuxième place au classement historique des meilleurs marqueurs de paniers à trois points en play-off un certain... LeBron James.

Le meneur de Golden State a définitivement écoeuré «King James» et ses coéquipiers à sept minutes de la fin du temps réglementaire avec un insolent tir primé, en reculant et loin de la ligne, suivi moins d'une minute plus tard d'un autre panier à trois points tout aussi improbable. «Il a été exceptionnel, il a surtout marqué des paniers importants à des moment-clef quand on en avait vraiment besoin», a résumé son entraîneur Steve Kerr.

LeBron James n'a pas rayonné

Avec Kevin Durant (26 points), Klay Thompson (20) ou Javale McGee (12), titularisé pour la première fois en l'absence d'Andre Iguodala, les autres Warriors ont aussi fait parler leur puissance de feu durant cette rencontre, faisant honneur à leur rang de grand favori pour le titre.

En face, LeBron James, qui avait marqué 51 points jeudi, a été bien épaulé par Kevin Love (22 points, dont 13 durant le 3e quart-temps). Mais le héros de ce play-off, touché à un oeil lors d'un choc avec Draymond Green jeudi, n'a pas eu son rayonnement habituel, même s'il a flirté avec le triple double avec ses 29 points, 13 assists et 9 rebonds.

En quête d'un troisième titre en quatre saisons, Golden State est bien parti pour remplir son contrat. Reste que la finale se déplace désormais à Cleveland, où les Cavaliers ont souvent été intraitables durant ces play-off. En finale de la Conférence Est notamment, contre Boston, ils avaient déjà perdu les deux premiers matches avant de complètement se relancer devant leur public. (afp/nxp)