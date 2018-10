L’ex Davosien Samuel Walser a attendu son retour dans les Grisons pour inscrire son premier but sous le maillot de FR Gottéron (2e, 0-1). Le joueur de centre des Dragons a surpris le gardien Suédois Anders Lindbäck après seulement 62 secondes de jeu d’un tir au premier poteau. Les Fribourgeois, dominé 14 à 5 dans les tirs cadrés en première période, ont dû s’appuyer sur le gardien Reto Berra pour rejoindre les vestiaires avec une avance d’un but. Les joueurs de Mark French ont attendu le deuxième tiers-temps pour prendre définitivement leur envol.

Miller marque enfin

Andrew Miller, le nouvel attaquant américain des Dragons, s’est quant à lui libéré d’un immense poids en marquant enfin ses premiers buts – toutes compétitions confondues - depuis son arrivée à Fribourg cet été (23e, 0-2 et 34e, 1-5). Les Davosiens, déjà battus 0-7 sur leur glace samedi par Langnau, ont perdu les pédales après la deuxième réussite fribourgeoise et concédé un troisième but 102 secondes plus tard lorsque Makai Holdener a parfaitement démarqué Tristan Vauclair en contre-attaque (24e, 0-3). Les hommes de Mark French ont remporté la deuxième période sur le score de 1-4, posant ainsi les bases d’une troisième victoire de rang en championnat. Quant au HC Davos, il vient d’encaisser 12 buts en deux matches. L’hiver risque d’être très rude pour Arno Del Curto et ses hommes.. CYP Davos – FR Gottéron 2-5 (0-1 1-4 1-0)

Vaillant Arena. 3856 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Mollard, Altman et Kovacs.

Buts: 2e Walser 0-1, 23e Miller (Holos) 0-2, 24e Vauclair (Holdener) 0-3, 28e Lhotak (Sprunger, Furrer/ 5 c 4) 0-4, 29e Prince (Corvi/ 5 c 4) 1-4, 34e Miller (Sprunger) 1-5, 60e Corvi (5 c 4) 2-5.

Davos: Lindbäck; Du Bois, Jung; Nygren, Paschoud; Heldner, Stoop; Payr; Pestoni, Corvi, D. Wieser; M. Wieser, Lindgren, Hischier; Egli, Ambühl, Prince; Meyer, Aeschlimann, Bader; Kessler. Entraîneur: Del Curto.

FR Gottéron: Berra; Abplanalp, Furrer; Holos, Chavaillaz; Schneeberger, Stalder; Schilt; Birner, Slater, Mottet; Rossi, Bykov, Marchon; Sprunger, Walser, Miller; Holdener, Schmutz, Vauclair; Lhotak. Entraîneur: French.

Notes: Davos sans Barandun, Sandell (blessés) ni van Pottelberghe (surnuméraire). FR Gottéron sans Meunier (blessé), M. Forrer ni S. Forrer (surnuméraires).Tir sur le poteau: Prince (29e). Temps mort demandé par Davos (24e).

Pénalités: 1 x 2’ contre Davos, 4 x 2’ contre FR Gottéron.

Le LHC battu chez la lanterne rouge

Ce n’est pas mardi soir que le LHC a entamé une série de victoires. Battus sur la glace de la lanterne rouge Rapperswil (2-1), les Lions ont concédé leur troisième revers de l’exercice. Il y avait pourtant tout pour bien faire. Notamment une supériorité apparente, face à des Saint-Gallois privés de deux de leurs mercenaires étrangers et incapables d’inscrire le moindre point jusque-là cette saison. Reste que Lausanne n’a pas été en mesure de mettre les ingrédients qu’il fallait pour traduire sa domination.

En manque d’inspiration, de justesse et parfois de conviction dans leurs choix, les leaders vaudois ont été à la peine. Trois d’entre eux (Bertschy, Mitchell et Vermin) se sont bien associés sur l’ouverture du score (14e). Mais pour le reste, le LHC a balbutié son hockey. Et à force de se compliquer la vie ou de la jouer un peu trop facile, il a été puni. D’abord à la 45e minute de jeu (Knelsen 1-1) puis à 22 secondes de la troisième sirène (Ness 2-1). JR

Rapperswil - LHC 2-1 (0-1 0-0 2-0)

St. Galler Kantonalbank Arena. 3286 spectateurs.

Arbitres: MM. Erard, Salonen (Fin); Obwegeser, Bürgi.

Buts: 14e Vermin (Mitchell, Bertschy) 0-1, 45e Knelsen (5c4) 1-1, 60e (59’38) Ness (Rizzello) 2-1.

Rapperswil: Nyffeler; Iglesias, Schmuckli; Hächler, Maier; Gähler, Berger; Profico; Hüsler, Schlagenhauf, Casutt; Aulin, Knelsen, Brem; Mosimann, Mason, Schweri; Rizzello, Ness, Primeau; Lindemann.

LHC: Zurkirchen; Junland, Grossmann; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Frick; Trutmann, Borlat; Kenins, Jeffrey, Herren; Vermin, Mitchell, Bertschy; Simic, Froidevaux, Zangger; Traber, Antonietti, Leone.

Pénalités: 4x2’ contre R’wil; 3x2’ contre LHC.

Notes: Rapperswil sans Gilroy, Helbling, Wellman, Spiller (blessés) ni Fuhrer (surnuméraire). Lausanne sans In-Albon (blessé), Schelling ni Roberts (surnuméraires). Tirs sur le poteau: 24e Leone, 43e Schweri. Lausanne sans gardien de 59’38 à 60’00.

Bienne reste en tête

Bienne a remporté hier soir son cinquième match de l’exercice sur six rencontres. Les hommes de Antti Törmänen se sont imposés à Langnau (5-3) alors qu’ils étaient pourtant mal partis. Kuonen, à la 22e minute, trompait la vigilance de Jonas Hiller pour le 1-0 emmentalois. Mais les Biennois ont des armes offensives à faire valoir et ils ont réglé le problème en 15 minutes. Künzle (23e), Tschantré (24e), Salmela (36e) et Kreis (38e) donnaient un avantage de trois buts à leurs couleurs. Pesonen laissait l’espoir dans le coeur des fans du Tigre (39e), mais dès le retour des vestiaires, Moser clarifiait les choses en inscrivant le cinquième et dernier but biennois (42e). Avec cette victoire, les Biennois conservent la tête du championnat devant Berne qui se rend mercredi à Genève.

(nxp)