Quatre ex-championnes américaines de gymnastique agressées sexuellement par le médecin sportif Larry Nassar ont dénoncé une «épidémie» de crimes pédophiles aux Etats-Unis. Elles ont appelé à une «purge nationale» dans la gymnastique.

«Un long chemin à parcourir»

«Une fille sur trois et un garçon sur cinq va être victime d'abus sexuel d'ici leur 18e anniversaire», a affirmé Jeanette Antolin samedi à la conférence United States Women Summit, qui s'est ouverte pour deux jours à Los Angeles.

«La raison pour laquelle les abus sexuels contre les enfants sont une telle épidémie est parce que leurs voix ne sont pas écoutées», a ajouté l'ex-athlète âgée de 36 ans, sur la scène du théâtre The Shrine.

«De plus en plus de femmes parlent et sont crues mais il y a encore un long chemin à parcourir» et il est «crucial de mettre face à leurs responsabilités ceux qui ont commis des abus (sexuels), les ont permis ou ont fermé les yeux», a renchéri la gymnaste olympique Aly Raisman.

Aly Raisman speaking about negligence of University of Michigan & USA Gymnastics in Larry Nassar case: "If they had the character to do the right thing" none of us would've met Nassar. #USOW2018 pic.twitter.com/tsKj2JaqGX