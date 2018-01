La finale du simple dames de l'Open d'Australie opposera ce samedi Simona Halep à Caroline Wozniacki. La Roumaine a rejoint la Danoise à la faveur de son succès 6-3 4-6 9-7 devant Angelique Kerber.

Cette finale comportera un double enjeu pour deux joueuses toujours à la recherche d'un premier titre du Grand Chelem. Wozniacki pourra, en effet, redevenir no 1 mondiale si elle s'impose. On rappellera enfin que Halep et Wozniacki ont atteint cette finale après avoir dû écarter des balles de match lors de leur parcours à Melbourne, cinq au total pour la Roumaine lors de ses matches contre l'Américaine Lauren Davis (3) et Angelique Kerber (2) et deux pour la Danoise contre la Croate Jana Fett.

Cette demi-finale entre Simona Halep et Angelique Kerber n'a sans doute pas atteint les sommets sur le plan technique. Mais elle aurait dû être interdite aux cardiaques. Une fois encore, les nerfs de la no 1 mondiale furent terriblement mis à l'épreuve. Après avoir perdu la deuxième manche malgré des balles de 4-1 et de 5-3 en sa faveur, la Roumaine a raté deux balles de match à 5-4 15-40 avant d'en sauver deux à 6-5 15-40! Plus offensive, elle pouvait enfin conclure sur sa quatrième balle de match, un revers trop long de l'Allemande.

6-6 au 3e.... 2 balles de matches sauvées de chaque côté... des corps au bord de la rupture. Là, franchement, on signerait pour un match nul. #AusOpen — Mathieu Aeschmann (@maeschmann) 25 janvier 2018

Quel match de dingues. #HalepKerber — Laurent Vergne (@LaurentVergne) 25 janvier 2018

Du siècle — Eric Salliot (@ericsalliot) 25 janvier 2018

(ats/jsa/nxp)