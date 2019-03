Houston est l'équipe en forme du moment dans le championnat nord-américain de basketball (NBA). Elle produit son meilleur basket de la saison, à un peu plus d'un mois du début des play-offs.

Alors qu'ils avaient très mal débuté leur saison en restant scotchés en bas de classement pendant un bon mois, James Harden, Clint Capela et leurs coéquipiers ont remporté 11 de leurs 14 dernières rencontres - dont les 7 dernières à la suite - et sont désormais 3es de la Conférence ouest (40 victoires, 25 défaites).

Harden, actuel meilleur marqueur du championnat 2018-19 avec ses 36,6 points par match, est le principal artisan de ce renouveau, comme a pu le constater Philadelphie. Le MVP en titre, bien parti pour remporter un deuxième trophée de meilleur joueur NBA consécutif, a écœuré les Sixers.

Il a pourtant connu une alerte en retombant lourdement sur son poignet droit en fin de 2e quart-temps. Il a brièvement regagné les vestiaires et en est revenu le poignet bandé. Cela ne l'a pas empêché de reprendre son festival avec une insolente passe entre les jambes pour le Genevois Capela (2e meilleur marqueur de son équipe vendredi avec 18 points) et un dunk.

James Harden just perfectly passed the ball between his legs AND between two defenders. pic.twitter.com/xsVbcLtig8