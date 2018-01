Il n'y arrive décidément toujours pas! Numéro 4 mondial, Alexander Zverev est toujours incapable d'aller plus loin que les huitièmes de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

A Melbourne, le Champion de Rome et de Montréal a connu une nouvelle désillusion. Il s'est incliné 5-7 7-6 2-6 6-3 6-0 en 3h22' au troisième tour devant le Coréen Hyeon Chung (ATP 58), victorieux en novembre dernier du Masters «Next Gen» de Milan. Un Chung qui avait éliminé Mischa, le frère aîné d'Alexander, au premier tour.... Lundi, Chung affrontera le vainqueur de la rencontre entre Novak Djokovic et Albert Ramos Vinolas.

Alexander Zverev still hasn't beaten a top-50 player at a Grand Slam. Ponder that for a second.