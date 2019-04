Douze fois vainqueur dans cette compétition dont la dernière fois en 2017 à Genève face au FC Sion, le FC Bâle disputera le 19 mai à Berne sa 22e finale de Coupe de Suisse contre le FC Thoune qui s’était qualifié mardi à Lucerne. Dauphin de Young Boys pour la deuxième année consécutive, l'ancien ogre du football suisse n’a plus que «ça» pour sauver sa saison. Les hommes de Marcel Koller se sont imposés 3 à 1 au Letzigrund, devant 13403 spectateurs, face à un FC Zurich qui y aura pourtant cru durant 85 minutes avant que Kuzmanovic puis Ajeti n’assurent la qualification logique des rouge et bleu. C’est Odey qui a sauvé l’honneur du tenant du trophée dans les arrêts de jeu.

Le bijou d'Okafor

Il n’aura fallu que quatre petites minutes au FCB pour prendre d’emblée les devants dans cette demi-finale dont a bien cru qu’elle serait rapidement jouée, tant les vice-champions de Saint-Jacques se sont montrés dominateurs durant la première demi-heure de jeu. A l’image de ce but réussi par ce diable de Noah Okafor (18 ans), exploitant à merveille un travail préparatoire de Aldo Kalulu et Ricky van Wolfswinkel, le visiteur semblait trop fort pour des Zurichois à la peine en cette fin de saison.

???? | What a great strike this is from Noah Okafor to open the scoring for Basel in this semi-final!#FCZFCB pic.twitter.com/WBfe35kxBH