Un supporter de Middlesbrough a été arrêté pour avoir uriné dans la bouteille d'eau du gardien des Queens Park Rangers Alex Smithies lors d'un match de deuxième division samedi, a annoncé la police britannique dimanche.

Une vidéo diffusée sur les médias sociaux montre un homme refermer une bouteille d'eau et la jeter sur le terrain derrière le but de QPR, lors de la victoire de Middlesbrough (3-0) à Loftus Road.

La Met Police de Londres a annoncé avoir arrêté un homme pour avoir jeté un objet sur le terrain et qu'il devait désormais passer devant la justice.

Un officier de la police du Cleveland, où se situe Middlesbrough (nord), a confirmé sur Twitter que l'homme arrêté était bien l'homme ayant «uriné dans la bouteille du gardien de but du QPRFC», «un acte dégoûtant».

Aucune des deux forces de police n'a précisé si Smithies avait utilisé la bouteille souillée pour s'hydrater.

