L'emblématique milieu de terrain et capitaine du FC Barcelone Andrés Iniesta a annoncé mercredi soir sur son compte Twitter son départ pour le Japon, après avoir fait ses adieux dimanche au club blaugrana.

Photo dans l'avion

«En route pour ma nouvelle maison avec mon ami H. Mikitani», a écrit «Don Andrés», 34 ans, au-dessus d'une photo le montrant dans un avion aux côtés de Hiroshi Mikitani.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...????????? ?? ????



Heading to my new home, with my friend ????????? ?? ???? pic.twitter.com/xeXBw4GYfc