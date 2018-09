Nous sommes actuellement en pleine phase de préparation pour la saison à venir. Et comme à chaque fois se pose une question majeure: me suis-je suffisamment bien entraîné durant l’été pour reprendre la saison? Cela fait désormais plus de dix ans que je joue en NBA et donc je connais mieux mon corps qu’à mes débuts. À force, je pense avoir trouvé une vraie routine de travail pour ne pas trop en faire. Mais à l’inverse, ne pas en faire assez est également dangereux.

Aujourd’hui, je considère l’été comme une période de repos. De régénération pour le corps. Lorsque j’étais en France au début de ma carrière, c’était tout l’inverse. Je savais que je devais faire la différence par le travail. Je prolongeais chaque entraînement d’au moins une heure. Je passais plus de temps qu’à mon tour en salle de force. Dans ce milieu, tu es sans cesse jugé à ta présence (ou non) sur le terrain d’entraînement. Tu peux te défoncer durant quatre jours dans ton coin, si le coach ne le voit pas, cela ne compte pas. Si tu passes à côté d’un entraînement à cause de la fatigue des derniers jours, il va seulement penser que tu n’es pas motivé. Cela m’a parfois frustré. Mais au final, je savais que je ne le faisais pas pour le staff, mais pour moi.

À mes débuts en NBA avec Chicago, je me suis mis dans la tête qu’une saison serait très longue avec 82 matches de championnat, sans compter les play-off. C’est pourquoi je me suis peut-être accordé parfois un peu trop de moments calmes. Je pense qu’à cet instant, je n’étais pas bien conscient du nouvel univers dans lequel je mettais les pieds. Si je devais conseiller le Thabo Sefolosha de ses premières années dans la Ligue, jelui dirais de ne pas s’inquiéter de la fatigue. Certes, les déplacements et la répétition des matches sont des facteurs à prendre en compte. Mais comme mon temps de jeu était limité à une dizaine de minutes par match, cela ne devait pas être un critère dans le raisonnement. Peut-être qu’à ce moment, j’aurais pu être mieux conseillé. Rassurez-vous, je me suis remis dans le bon chemin bien vite.

Mais cet été, je n’ai pas pu appliquer les bonnes habitudes des années précédentes. Comme j’ai été opéré en fin de saison dernière, j’ai dû tout recommencer à zéro. Là aussi, la bonne connaissance de mon corps – mon outil de travail – a été primordiale pour revenir en forme au bon moment. Les premiers matches amicaux ont lieu ces prochains jours. On verra bien vite si le travail estival a été bon. En tout cas moi, je me sens prêt.

