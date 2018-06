Voilà deux semaines que nous nous trouvons en stage et, ce lundi, nous partons pour la Russie! Ces quinze jours ont été très productifs pour nous, ils nous ont donné le temps de corriger ce qui n’a pas fonctionné en Espagne, mais aussi de nous appuyer sur ce qui a marché. Travailler aussi bien ensemble, c’est un luxe qu’on n’a pas souvent en équipe nationale, donc il faut en profiter.

Pour passer le temps entre deux entraînements, j’aime aller aux soins, faire des massages, mais aussi lire. Ça peut être un polar, mais aussi des livres concernant la Russie, son histoire, sa culture. J’aime savoir où l’on va, c’est important pour moi.

Certains joueurs ont des chambres doubles, mais moi, j’apprécie d’être seul. On se voit déjà beaucoup avec les autres, j’aime avoir mes instants de liberté. Si j’ai envie de voir mes coéquipiers, je sors. Il y a les lieux de vie en commun, c’est sympa. Les gars jouent beaucoup au poker. Vladimir Petkovic nous laisse de la liberté, on est des adultes, mais on respecte les règles, on sait qu’après 23 h, il n’y a plus personne en dehors des chambres et c’est normal.

En Russie, je ne sais pas encore si je pourrai voir mes proches. Ma copine va venir pour le premier match et mes parents seront là pour les trois rencontres de la phase de groupes. Je m’en réjouis et j’espère bien qu’on va rester en Russie le plus longtemps possible!

Cette chronique est assurée en alternance par Thabo Sefolosha, Nino Niederreiter, Fanny Smith, Thomas Lüthi et Yann Sommer. (Le Matin)