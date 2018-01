«On n'est pas des robots», a lancé Alizé Cornet, passée «près du malaise» vendredi dans la canicule de Melbourne lors de sa défaite face à la Belge Élise Mertens, victorieuse de la Française 7-5 6-4, au troisième tour de l'Open d'Australie.

Alors que la température atteignait 40 degrés, Alizé Cornet a été obligée de s'allonger sur le court au début du deuxième set, puis de demander un temps mort médical alors que le score était de 7-5 2-1 pour sa rivale. «C'est le coup de chaud typique. J'ai commencé à me sentir très mal, à avoir la tête qui tourne et des frissons partout dans le corps. Je sentais que si je continuais sur le même rythme j'avais de grandes chances de faire un vrai malaise. J'ai tout de suite appelé les kinés et grâce à leurs soins j'ai pu me sentir un peu mieux et finir le match», a raconté la Niçoise, qui réclame un changement du règlement.

«Personne n'a envie de vivre ce qu'on a vécu sur les courts ces deux derniers jours. On a envie que la règle change. Je comprends qu'ils (les organisateurs) aient envie de lancer les matches quoi qu'il arrive. C'est du business. Faut que ça roule et faut que ça tourne. Mais à un moment donné on n'est pas des robots, on n'est pas des pions qu'on met sur le court», a-t-elle estimé.

«On pousse nos limites super loin. Parfois le corps ne peut pas absorber toute cette chaleur. Au retour de service, quand je baissais la tête, j'avais l'impression d'être dans un four», a-t-elle ajouté.

. @alizecornet : "J'ai eu des frissons dans le corps et la tête. Je comprends que c'est du business mais on n'est pas des pions que l'on met sur le court. J'ai l'impression qu'ils attendent un drame pour changer ça ou il faudrait faire une coalition et boycotter les matches." — Tennis Magazine (@TennisMagazine1) 19 janvier 2018

Alizé Cornet a repris à son compte une expression employée la veille par son compatriote Julien Benneteau: «Je suis d'accord, ils nous envoient un peu à l'abattoir. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'il y ait un drame pour changer (la règle), un drame qui peut survenir à n'importe quel moment dans ces conditions. Il faudrait peut-être une coalition de joueurs et qu'on dise qu'on boycotte, qu'on n'y va pas. Notre santé n'est pas prise en compte», a-t-elle dit.

Australian Open referee Wayne McKewen says that temperature reached a peak of 40.2 degrees today. WGBT reading was 31.1, short of 32.5 threshold. "We did come close to implementing the Extreme Heat Policy today." — Stuart Fraser (@stu_fraser) 19 janvier 2018

(afp/jsa/nxp)