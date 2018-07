Je n’ai pas besoin d’étudier longtemps les feuilles de résultats pour savoir que je traverse la crise la plus importante de ma carrière sportive. Même si les effets ne sont pas encore apparents, je travaille comme un fou pour m’en sortir, en m’appuyant sur une équipe technique qui donne tout.

Je ne me suis jamais voilé la face. J’assume mes responsabilités, mes difficultés. Et je sais aussi, même si j’essaie de ne pas les écouter, que de plus en plus de gens sont déçus, se moquent gentiment de moi. Cela ne m’étonne pas: quand je gagnais en Moto2, que je montais régulièrement sur les podiums, j’étais approché par des fans qui m’assuraient qu’ils avaient toujours cru en moi; aujourd’hui, ces mêmes voix disent: «On a toujours su qu’il n’y arriverait pas…»

C’est exactement ce qui s’est passé après l’élimination de la Suisse à la Coupe du monde de football; après la défaite, il y a autant de citoyens qui auraient fait mieux que le sélectionneur dans un pays. En moto, même si les quantités ne sont pas comparables, le phénomène est exactement le même.

Mais attention, on peut écouter… sans entendre, c’est ce que j’essaie de faire en permanence. Mais ce n’est pas toujours aisé et il faut savoir que lorsqu’on roule à plus de 300 km/h sur un circuit, la tête du pilote doit être à 100% concentrée sur sa tâche, c’est là le problème essentiel. Suis-je trop sensible? Je ne le crois pas, je dois juste faire le vide et m’appuyer sur des gens en qui j’ai entière confiance, comme mon manager personnel Daniel-M. Epp.

En cette période agitée, il est un personnage clé pour moi, puisqu’il s’agit de préparer l’avenir. Nos rapports vont au-delà de ceux qui lient habituellement un sportif à son manager. Il nous arrive de partir en vacances ensemble et dans ces moments, nous réussissons à ne pas parler de moto et de business. C’est tellement important de se vider l’esprit, pour oublier le stress continu qui nous accompagne dans l’exercice de notre profession.

Nous passons à peine le cap de la mi-saison. La courte pause estivale va me faire du bien et je suis toujours persuadé qu’avec des réglages parfaits, ma Honda RC213V peut aller très vite. Donc continuons de travailler!

