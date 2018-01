Je le dis depuis longtemps: si, un jour, une équipe m’oblige à renoncer à la pratique du ski pendant l’hiver, je ne signerai pas. À moins, peut-être, que ce soit avec le team officiel Honda en MotoGP. Et encore, j’essaierai de tricher…

Vous savez qu’au début de l’automne, j’ai signé avec un team Honda MotoGP et je dois vous avouer que j’ai moins pratiqué le ski qu’habituellement. Mais pas pour respecter une clause contractuelle contraignante: en raison d’une blessure!

Moins d’une heure après mon accident des essais du GP de Malaisie, je savais à quoi m’en tenir. Les membres de mon entourage direct – mon médecin, mon entraîneur, mon physiothérapeute, mon manager personnel – n’ont pas eu besoin de hausser le ton: je ne pouvais pas, sous aucun prétexte et pendant six semaines, exercer la moindre pression sur ma jambe gauche. Et j’ai tenu le coup, même si ce ne fut pas toujours facile.

Six semaines après l’accident, cela faisait mi-décembre. On a donc choisi, clin d’œil à mon numéro fétiche, le 12.12 pour lâcher les cannes. Mais un pilote reste un pilote; je peux donc vous avouer que je les ai déjà oubliées deux jours plus tôt même si, pour ne pas tenter le diable, je suis resté bien au chaud à la maison.

Je me retrouve dans la peau du rookie

Ne pas mettre de poids sur sa jambe gauche, cela ne signifie pas, ne rien faire. Alors, chaque jour, j’étais au fitness… avec mes cannes. Nous avons travaillé le haut du corps, sans pour autant exagérer. Le but fixé, pour ce fameux passage en MotoGP, c’est de gagner entre 2,5 et 3 kilos. De masse musculaire, bien sûr, les kilos en trop après les fêtes de fin d’année sont beaucoup moins intéressants!

Dans deux semaines très exactement, je vais couvrir mes premiers tours avec ma nouvelle Honda MotoGP. Début janvier, j’ai passé plusieurs jours à skier à Verbier – mon médecin de confiance, le Dr Marc Mettler, m’y avait autorisé! – et je suis parti en Espagne, où je suis remonté pour la première fois sur une moto de cross, avec l’ancien champion du monde 125 Julian Simón, qui est un des coaches du team Marc VdS. Je sais que j’ai perdu cinq jours de tests MotoGP en raison de ma blessure, mais je ne suis pas vraiment inquiet, puisque je sais déjà à quoi m’attendre depuis mes essais avec KTM il y a deux ans. La vitesse pure, les accélérations, tout cela ne va pas me poser de problèmes.

En revanche, je vais devoir apprendre vite… tout en prenant le temps, les secrets et les possibilités des différentes aides électroniques. Interdit de brûler les étapes, il faut savoir respecter ce genre de machines, car en cas de précipitation, la sanction est immédiate.

À 31 ans, je me retrouve donc dans la peau du rookie, un peu comme si je reprenais le chemin de l’école. À moi d’être un élève attentif. Je suis très, très impatient d’y être. Dimanche 28 janvier, circuit de Sepang, le début d’un nouvel épisode de mon histoire. (Le Matin)