Le vendredi 9 février, lorsque les athlètes défileront dans le stade olympique de Pyeongchang, je vais probablement avoir un coup de blues. Comment ne pas songer au fait que j’aurais dû figurer parmi la centaine de Suisses qui vivront un moment aussi magique qu’inoubliable? Comment ne pas ressentir de la frustration en se remémorant que la NHL a choisi de ne pas libérer ses joueurs pour cet événement extraordinaire? Comment ne pas penser qu’il faudra attendre quatre ans – et quatre ans, c’est long – avant de peut-être recevoir une chance de représenter son pays dans la plus prestigieuse des compétitions? J’ai évoqué mes sentiments avec plusieurs de mes coéquipiers du Wild: je peux vous assurer que je ne suis pas le seul à être déçu.

Même si je ne me considère pas comme un patriote, j’ai toujours adoré les Jeux olympiques. Enfant, à Coire, je passais des heures devant la télévision à découvrir des sports et à encourager les athlètes suisses. Et puis, un jour, en 2006, il y a eu un déclic. Je m’étais dit: «Travaille dur pour avoir la chance d’y participer toi aussi.» Cet après-midi de février, à Turin, l’équipe de Suisse de hockey avait battu le Canada 2-0. Paul di Pietro, qui avait inscrit les deux buts, était devenu mon idole. Dès la fin du match, j’avais pris ma canne et j’avais imité ses gestes… Quatre ans plus tard, à Vancouver, je m’étais délecté de la victoire de Carlo Janka, un Grison, en géant. Il n’y a que les Jeux qui peuvent procurer de si belles émotions.

J'avais adoré la fraternité du village olympique

En 2014, j’y étais. La réalité était encore plus belle que je l’avais imaginée. Malgré de bons matches contre la Suède et la République tchèque, nous n’avions pas réussi à nous hisser en quarts de finale. Mais cela n’avait pas altéré mon plaisir d’être présent à Sotchi. J’étais allé voir plein de disciplines que je connaissais à peine, comme le curling. Surtout, j’avais adoré la fraternité qui règne dans le village olympique. Je m’étais fait plein de potes de différents pays, de différents sports. Cela m’avait ouvert l’esprit sur d’autres réalités. Un hockeyeur professionnel de NHL voyage beaucoup et vit souvent en vase clos. Nous n’avons pas conscience du quotidien des athlètes des autres disciplines.

Ma frustration ne va cependant pas altérer ma passion pour les JO. Il y a deux certitudes. Premièrement, mon canapé va devoir me supporter pendant de nombreuses heures pendant la quinzaine olympique. Deuxièmement, même si je ne serai pas présent en Corée du Sud, je serai derrière les copains, comme Andres Ambühl, et tous les Suisses que je connais ou ne connais pas.

Quant à moi, je prends d’ores et déjà l’engagement d’être à disposition du sélectionneur de l’équipe de Suisse pour les championnats du monde, pour autant que je ne sois pas engagé en play-off avec le Wild du Minnesota. (Le Matin)