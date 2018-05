L'Australien Nick Kyrgios, insuffisamment remis d'une blessure au coude droit, a jugé «trop risqué» de disputer Roland-Garros et a annoncé son forfait dimanche sur Twitter.

Match en cinq sets

«En accord avec mon équipe et des médecins, nous avons considéré qu'il était trop risqué pour moi de participer (au tournoi) avec l'éventualité de disputer un match en cinq sets, alors que je n'ai pas joué en simple depuis bientôt deux mois», a affirmé le 23e mondial, qui devait affronter au premier tour son compatriote Bernard Tomic.

Le nom de son remplaçant doit être communiqué prochainement par les organisateurs. Le no 1 australien, âgé de 23 ans, n'a plus joué en simple depuis le 13 avril et sa défaite lors des quarts de finale du tournoi de Houston face au Croate Ivo Karlovic.

«Plus de douleur»

Il avait souhaité se tester en double à Lyon, tournoi qu'il a d'ailleurs remporté samedi aux côtés de l'Américain Jack Sock. Mais il lui a manqué «un peu de temps» encore afin d'être prêt pour Roland-Garros.

«La bonne nouvelle, c'est que je ne ressens plus de douleur, que je peux travailler dur et que je prends du plaisir à l'entraînement», a conclu Kyrgios qui prévoit de revenir sur les courts au lendemain de la finale de Roland-Garros, pour le tournoi de Stuttgart (11-17 (si/nxp)