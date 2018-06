L'AC Milan, qualifié pour l'Europa League la saison prochaine, risque l'exclusion de toutes les compétitions européennes pour violation des règles du fair-play financier, rapporte le New York Times. «Une exclusion des compétitions continentales est désormais probable», écrit le grand quotidien américain, qui cite «deux sources impliquées dans le processus» ayant demandé l'anonymat.

La semaine dernière, la chambre d'instruction de l'instance européenne de contrôle financier des clubs (ICFC) avait refusé d'accorder au grand club italien un «accord de règlement», qui aurait impliqué des pénalités financières et sportives. Elle a au contraire transmis directement le dossier à la chambre de jugement, ouvrant ainsi la porte à des sanctions plus graves. Et selon le NYT, les enquêteurs de l'UEFA «ont recommandé d'exclure (...) l'AC Milan des compétitions européennes».

Prêt colossal

Le prestigieux club italien a été officiellement racheté le 13 avril 2017 par des investisseurs chinois menés par le mystérieux Li Yonghong à l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, pour 740 millions d'euros (888 millions de francs). Depuis lors, l'UEFA s'est inquiétée de la stabilité financière du consortium qui a dépensé quelque 200 millions d'euros (240 millions de francs) l'été dernier pour recruter de nouveaux joueurs et qui a dû contracter un prêt colossal auprès du fonds d'investissement américain Elliott.

Le club lombard, sept fois vainqueur de la Ligue des champions, perd des dizaines de millions d'euros chaque année depuis près de dix ans et est très loin de répondre aux critères de gestion financière prévus par le fair-play financier. En cas de confirmation de l'information du NYT, le Milan deviendrait le club le plus important à subir une exclusion des coupes européennes liée au fair-play financier. Par le passé, Malaga, l'Etoile Rouge de Belgrade ou Galatasaray ont été sanctionnés d'un an sans coupe d'Europe.

La décision pourrait être rendue publique le 7 juin, selon plusieurs médias sportifs italiens.

(ats/nxp)