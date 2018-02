L'Atletico Madrid reste à sept points de Barcelone au terme de la 25e journée de Liga. Les Colchoneros ont gagné 5-2 sur la pelouse du FC Séville dimanche soir et ont ainsi maintenu la pression sur le leader.

L'Atletico, après un début de rencontre difficile, a passé l'épaule avant la mi-temps. Diego Costa (29e) et Griezmann (42e) ont marqué. Le Français a encore marqué deux fois ensuite (51e/pen, 81e) et Koke a aussi participé à la fête (65e). Sarabia et Nolito ont sauvé l'honneur en fin de match pour Séville. (si/nxp)