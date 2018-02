L'Atletico Madrid reste en embuscade, à sept points de Barcelone en Liga. Les Colchoneros ont battu Athletic Bilbao 2-0 lors de la 24e journée.

Entré à l'heure de jeu au stade Metropolitano, Gameiro a débloqué la situation d'une frappe rasante et croisée sur un service de son compatriote Griezmann (67e). Il a ensuite adressé une belle ouverture à Diego Costa, qui a plié la rencontre (80e).

Le Real Madrid a lui aussi gagné, 5-3 à Séville face au Betis au terme d'une rencontre spectaculaire. Menés 1-2 à la pause, les merengue ont renversé la situation et mené 4-2 après la pause grâce à des réussites de Ramos, Asensio et Ronaldo. Le Betis est revenu à une longueur à la 85e, mais n'a pu arracher un point car Benzema, à peine entré, a signé le cinquième but de son équipe (91e). (si/nxp)