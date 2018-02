L'Inter Milan a enchaîné un huitième match sans victoire en Championnat d'Italie après son nul concédé à domicile (1-1) face au mal classé Crotone samedi, lors de la 23e journée. Déjà tenus en échec sur le même score lors de la précédente journée chez le promu de la Spal, les Nerazzurri en sont désormais à cinq matches nuls d'affilée. S'ill conservent leur quatrième place au classement, ils pourraient se retrouver à quatre points de la Lazio (3e) en cas de victoire des Romains lundi face au Genoa.

En l'absence de leur capitaine et buteur Mauro Icardi, blessé, les hommes de Luciano Spalleti ont ouvert le score par Eder de la tête (23e). Crotone, entraîné par l'ancien gardien international italien Walter Zenga, a égalisé à la demi-heure de jeu par Andrea Barberis. Légende de l'Inter, l'ex-portier avait été accueilli par une banderole «Il n'y a qu'un Walter Zenga» et par les applaudissements des supporters intéristes. Des tifosi qui avaient réservé un message moins amical à leur équipe, l'exhortant à se «réveiller» et à «recommencer à gagner».

Grâce à ce point du nul décroché à San Siro, les Calabrais de Crotone s'éloignent eux provisoirement de la zone de relégation (17e) avant les matches de dimanche.

Dans l'autre rencontre de la soirée, la Sampdoria a également concédé le nul (1-1) face au Torino. Les Gênois restent à la 6e place alors que les Turinois remontent dans le Top 10 (9e).

Dimanche, le leader Naples se déplace chez la lanterne rouge Benevento, qui vient de s'offrir les services de l'arrière international français Bacary Sagna, 34 ans. De son côté la Juventus, 2e à un point, reçoit Sassuolo (14e).

(afp/nxp)