L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, sorti sur blessure face au Portugal (2-1), a expliqué avoir «ressenti un pincement» au mollet gauche lors de ce 8e de finale du Mondial-2018 samedi à Sotchi, un coup dur pour la Celeste avant le quart contre la France.

Le joueur du PSG, auteur d'un doublé (7e, 62e), a quitté le terrain en boitillant à la 74e minute, soutenu par son adversaire du jour, Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal. «J'ai une douleur, j'ai ressenti un pincement pendant une action et je n'ai pas pu continuer», a déclaré Cavani à la fin du match.

«J'espère que oui (participer au quart contre la France, NDLR), on va mettre toute l'envie possible pour continuer avec toute l'équipe et être sur le terrain», a ajouté l'attaquant du PSG.

Pas de nouvelles «précises»

Son sélectionneur Oscar Tabarez a expliqué juste après la rencontre n'avoir pas d'informations précises à communiquer. «Nous sommes seulement inquiets mais nous ne pouvons pas dire à quel point cette blessure est sérieuse», a dit le technicien lors de la conférence de presse d'après-match.

«Le temps de récupération entre deux matches est réduit», a souligné «El maestro» Tabarez, notant qu'il n'avait pas de nouvelles «précises» de son joueur. Vainqueur du Portugal 2-1, l'Uruguay affrontera la France en quart de finale vendredi à Nijni Novgorod et l'éventuelle absence de Cavani serait très préjudiciable à la Celeste.

«Nous espérons tous, nous croisons les doigts pour qu'il se rétablisse le plus tôt possible. Cela fait longtemps qu'Edi montre combien il est important pour la sélection», a réagi Luis Suarez, son compère de l'attaque uruguayenne. (afp/nxp)