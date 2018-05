Ray Wilson est décédé. Les causes de sa mort ne sont pas précisées.

L'année 1966 fut sa plus accomplie dans le football: l'ex-arrière gauche aux 63 sélections avait remporté la FA Cup avec Everton avant de battre l'Allemagne de l'Ouest 4-2 en finale du Mondial à Wembley.

«Everton FC est profondément attristé d'apprendre la mort de Ray Wilson (...), incontestablement l'un des meilleurs joueurs à avoir porté le maillot bleu roi», a regretté le club de Premier League dans un communiqué publié sur son site.

Ray Wilson, qui laisse derrière lui une femme et deux enfants, était toujours très respecté dans ses deux clubs, Everton et Huddersfield. Au point que le match entre les deux équipes de première division anglaise avait été baptisé en avril, le «Ray Wilson Day».

We are saddened to learn of the death of England 1966 World Cup winning hero Ray Wilson, at the age of 83.



Our condolences go to Ray's family, friends and former clubs at this sad time. pic.twitter.com/YArg2uiORS