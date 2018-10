Un arbitre professionnel et des dirigeants de club figurent parmi les premiers inculpés dans une vaste enquête anti-fraudes ciblant le milieu du football belge, qui doit donner lieu à la comparution de plus de 20 suspects devant un juge d'ici vendredi matin.

Les premiers inculpés sont Sébastien Delfèrière, arbitre de Pro League (en 2016, il avait dirigé le FC Zurich à Villarreal en Europa League (2-1 pour les Espagnols), YB à Nicosie dans la même compétition (1-0 pour les Chypriotes), ainsi que l’équipe nationale lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2018 contre les Iles Féroé (2-0 pour la Nati), Olivier Somers, nouvel investisseur dans le FC Malines, Thierry Steemans, directeur financier du F.C. Malines et Dirk Huyck, président de Waasland-Beveren. Tous ont été libérés sous condition, sauf Thierry Steemans, placé sous mandat d'arrêt pour blanchiment d’argent, participation à une organisation criminelle et corruption privée passive et active.

C'est sur deux matches suspects disputés en mars 2018 et liés au «sauvetage» raté du FC Malines que se concentrent une bonne partie des investigations.

Au total, 28 personnes ont été interpellées mercredi en Belgique et un autre suspect encore jeudi matin, a indiqué le parquet fédéral.

La grande majorité d'entre elles doivent être présentées au juge d'instruction chargé du dossier dans un délai de 48 heures après les arrestations de mercredi matin.

En outre, le juge chargé du dossier a lancé deux mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de deux suspects arrêtés à l'étranger, a précisé le parquet.

L'opération de police coordonnée par Eurojust a été menée simultanément mercredi en Belgique et dans six autres pays européens dont la France.

