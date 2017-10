L'Egypte, absente des Coupes du monde depuis 1990, a validé son billet pour le Mondial russe grâce à son succès acquis dans les derniers instants du match contre le Congo (2-1) et à un doublé de sa star Mohamed Salah.

Le joueur de Liverpool et ancien du FC Bâle a ouvert le score à l'heure de jeu (62e) et a offert la victoire aux «Pharaons» sur un penalty dans les derniers instants du temps additionnel (95e).

SALAH SENDS EGYPT TO THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME SINCE 1990!!!! pic.twitter.com/lViP6M74XQ